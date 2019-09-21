Son Dakika Haberleri: Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı
Son Dakika Güncel Haber

Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde ayılar, bahçedeki 10 arı kovanına zarar verdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ayılar, bahçedeki 10 arı kovanına zarar verdi.

Kuzdağ köyünde arıcılık yapan İsmet ve Zekeriya Karakırık'a ait bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak peteklerdeki balı yedi.

İsmet Karakırık, AA muhabirine, 30 yıldır arıcılık yaptığını, 7 yıldır da Kuzdağ köyünde ıhlamur balı ürettiğini söyledi.

Ayıların köye inip bahçeye girmesi sonucu 10 arı kovanının zarar gördüğünü anlatan Karakırık, "Ayı kovanları taşımış. 5-6 kovanı ormandan getirdim. Oturmuş yemiş balı. Henüz bulunamayan kovanlar da var. Ayılar bu sefer ordu kurmuş gelmişler. Bahçede ne varsa kırmışlar. Ne yapalım, canımız sağ olsun." dedi.

Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tank palet yanıtı: Tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim
TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı 11 bin liralık yeni iPhone'a herkesten önce sahip olmanın bedeli: 17 bin TL Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 22:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]