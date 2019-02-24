Son Dakika Haberleri: Köye İnen Kurdu Çoban Köpekleri Telef Etti

Köye İnen Kurdu Çoban Köpekleri Telef Etti

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde aç kalarak yerleşim bölgesine inen kurt, fındık bahçesinde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

Köye İnen Kurdu Çoban Köpekleri Telef Etti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde aç kalarak yerleşim bölgesine inen kurt, fındık bahçesinde çoban köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu.

Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde sisli havanın da etkisiyle yolunu şaşırdığı tahmin edilen kurt, fındık bahçesinde koyunların başında bekleyen kangal köpekleri tarafından fark edildi. İki tane kangal köpeğinin saldırısına uğrayan kurt köpekler tarafından öldürüldü. Çoban köpeklerinin yakaladıkları kurdu telef ettikten sonra uzun süre başından ayrılmadıkları gözlendi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Ordu, İslamdağ, Fatsa, 3. Sayfa
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