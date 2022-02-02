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Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

02.02.2022 09:47

Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar sürü halinde yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar sürü halinde yiyecek aramak için yerleşim yerine indi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenardere köyünde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 8-10 kurttan oluşan sürü, yiyecek aramak için yerleşim yerine indi. 30 Ocak Pazar günü gece saat 01.00 sularında Köy muhtarı Evren Aksu'ya ait evin bahçesine gelen kurt sürüsünün yiyecek arama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, köpekler için bırakılan et, hayvan derisi ve kemik parçaları 2 kurt tarafından alınarak yol üzerinde bekleyen kurt sürüsünün yanına götürülüyor. Köy Evren Aksu, güvenlik kamerasından bu anları görünce şaşkına döndü. Aksu, "Gece saatlerinde köy içine kadar inen kurt sürüsünden iki tanesi evimin bahçesine giriyor. Aç kurtlar köpekler için bahçeye bıraktığımız et ve kemik parçalarını alarak diğer bekleyen sürüye götürüyor. Bunların içinde bekçiler var. Etrafı kontrol ediyor ve bunların bazıları avcı. Kurtlar bahçede bulunan hayvan derisini de alarak yol kenarında bekleyen kurt sürüsüne götürüyor. Burada sürü deriyi son sürat parçalayarak yemeye çalışıyor. ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntüledi" dedi.

Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi
Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi
Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi

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Ardahan, Çıldır, Evren, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köye inen kurt sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika


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