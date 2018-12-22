Son Dakika Haberleri: Köye İnen Kurt Sürüsü Güvenlik Kamerasında

Köye İnen Kurt Sürüsü Güvenlik Kamerasında

3 saat önce

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti.

Köye İnen Kurt Sürüsü Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti.

Merkez bağlı Açıkyazı köyüne, geçen 10 Aralık saat 05.00 sıralarında kurt sürüsü indi. Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı. Açıkyazı köyüne inen 10 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. 10 kurtun köye gelişi ve 2 dakika içerisinde kaçış anı vatandaşlardan birine ait evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu'ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi. - Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:03 Kaynak: DHA

10 Aralık, Merkez, Ardahan, Kar, Güncel
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