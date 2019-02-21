Köye İnen Kurt Sürüsü, Köpeğe Saldırdı

ARDAHAN'da karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, köye indi.

ARDAHAN'da karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, köye indi. 4 kurdun ahırı koruyan köpeğe saldırıp yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Ardahan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Ortageçit köyüne indi. Kurtlar, İsmail Aras'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeği kendisine doğru çekti. Bu sırada diğer kurtlar da ortaya çıktı. Kurt köpeğe saldırırken, gelen seslere uyanan İsmail Aras dışarı çıktı. Aras'ın müdahale ettiği kurtlar, köpeği bırakarak ormanlık alana kaçtı. Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı.



- Ardahan

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