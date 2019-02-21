Köye İnen Kurt Sürüsü Köpeğe Saldırdı

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye inerek 1 köpeği yaraladı.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye inerek 1 köpeği yaraladı.



Merkeze bağlı Ortageçit köyüne, geçen 19 Şubat'ta saat 05.54 sıralarında kurt sürüsü indi. Köye inen 4 kurt, İsmail Aras'ın ahırını korumak için takdırdığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında önce 1 kurt gelerek köpeği kendine doğru çekiyor. Daha sonradan gelen 3 kurtla birlikte köpeğe saldırma anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydediliyor. Dışardaki gürültüye uyanan ev sahibi İsmail Aras, kendini dışarıya atarak kurtların üzerine gidiyor. Kurt sürüsü ise köpeği bırakarak ormanlık alana kaçıyor.

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