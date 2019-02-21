Son Dakika Haberleri: Köye İnen Kurt Sürüsü Köpeğe Saldırdı

Köye İnen Kurt Sürüsü Köpeğe Saldırdı

1 saat önce

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye inerek 1 köpeği yaraladı.

Köye İnen Kurt Sürüsü Köpeğe Saldırdı, System.String[]
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü köye inerek 1 köpeği yaraladı.

Merkeze bağlı Ortageçit köyüne, geçen 19 Şubat'ta saat 05.54 sıralarında kurt sürüsü indi. Köye inen 4 kurt, İsmail Aras'ın ahırını korumak için takdırdığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında önce 1 kurt gelerek köpeği kendine doğru çekiyor. Daha sonradan gelen 3 kurtla birlikte köpeğe saldırma anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydediliyor. Dışardaki gürültüye uyanan ev sahibi İsmail Aras, kendini dışarıya atarak kurtların üzerine gidiyor. Kurt sürüsü ise  köpeği bırakarak ormanlık alana kaçıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:45 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden Kurtardı

Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köye İnen Kurt Sürüsü Köpeğe Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]