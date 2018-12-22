Köye İnen Kurtlar, 2 Köpeği Telef Etti
2 saat önce
ARDAHAN'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen sürücü halindeki kurtlar 2 köpeği telef etti.
ARDAHAN'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen sürücü halindeki kurtlar 2 köpeği telef etti. Merkez
bağlı Açıkyazı köyüne, 10 Aralık
günü saat 05.00 sıralarında kurt sürüsü indi. Kar
yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı. Açıkyazı köyüne inen 10 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. 10 kurtun köye gelişi ve 2 dakika içerisinde kaçış anı vatandaşlardan birine ait evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu'ya ait 2 köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.
- Ardahan
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:53 Kaynak: DHA
Köye İnen Kurt Sürüsü, 2 Köpeği Telef Etti
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