Son Dakika Haberleri: Köye İnen Kurtlar, Köpeklere Saldırdı

Köye İnen Kurtlar, Köpeklere Saldırdı

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, köye inerek köpeklere saldırdı.

Köye İnen Kurtlar, Köpeklere Saldırdı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yiyecek bulmaktan zorlanan kurt sürüsü, köye inerek köpeklere saldırdı.

Son günlerde kent merkezinde görünen kurt sürüsü, merkezden 5 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde Arafat Çiftçi isimli şahsa ait çoban köpeğine saldırarak telef etti. Kurt sürüsünün Kale-4 tabir edilen güvenlik güçlerinin bulunduğu noktada da saldırıya geçerek burada bulunan bir kurt köpeğini yaraladığı öğrenildi.

Hakkari Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen kurt köpeği, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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