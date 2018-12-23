Köye İnen Tilkinin Kedilerle Ekmek Kapma Mücadelesi
3 saat önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı.
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Yaylalar köyüne inen bir tilkinin, kedilerle ekmek kapma mücadelesi ise görüntülendi. Kaçkar Dağları
eteğinde yer alan Yaylalar köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Köy sakinleri, yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığında yiyecek bulmakta güçlük çektiği için köye inen tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre yöre sakinlerinin kedileriyle ekmek kapma mücadelesi de verdi. Tilkinin kedilerle arasında geçen yiyecek kapma mücadelesi isee o anlara tanık eden köylüler tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi. - Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:43 Kaynak: DHA
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