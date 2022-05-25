Köye inen yavru ayılar kameralarda - Son Dakika
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Köye inen yavru ayılar kameralarda

25.05.2022 10:35

Köye inen yavru ayılar kameralardaGÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde kış uykusundan uyanan ve köyde bulunan bir evin kapısına kadar gelen ayı güvenlik kamerasına, doğada anneleriyle gezen 3 yavru ayının renkli görüntüleri de DKMP ekiplerinin kameralarına takıldı.

Köye inen yavru ayılar kameralarda

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde kış uykusundan uyanan ve köyde bulunan bir evin kapısına kadar gelen ayı güvenlik kamerasına, doğada anneleriyle gezen 3 yavru ayının renkli görüntüleri de DKMP ekiplerinin kameralarına takıldı.

Kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aramak için köye kadar indiği tahmin edilen ayı Zigana köyünde Özgün ailesinin evinin avlusuna girerek kapı ve pencereleri yokladı. Gece yarısı gerçekleşen o anları güvenlik kamerasından fark eden ev sahibi Mehtap Yılmaz Özgün, videoyu sosyal medya hesabından "Ayılar kış uykusundan uyanmış, bu ayı bir zilimize basamamış" notuyla paylaştı. Özgün, hemen her bahar döneminde bu tür manzaralarla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi. Bir diğer ayı görüntüsü ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından kayıtlara alınarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntüde anneleriyle birlikte doğada otlayan 3 yavru ayının birbirleriyle oynamalarını barındıran renkli anlar çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Köye inen yavru ayılar kameralarda
Köye inen yavru ayılar kameralarda
Köye inen yavru ayılar kameralarda
Köye inen yavru ayılar kameralarda

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Medya, Torul, Güncel, Son Dakika

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