Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor - Son Dakika
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Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor

6 saat önce

Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyorTokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde, üniversite öğrencisi Metin Uğur (37), kurduğu kütüphanede çocuklara kitap okuma imkanı sağlarken, aynı zamanda yaşlılara da okuma- yazma eğitimi veriyor.

Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde, üniversite öğrencisi Metin Uğur (37), kurduğu kütüphanede çocuklara kitap okuma imkanı sağlarken, aynı zamanda yaşlılara da okuma- yazma eğitimi veriyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Metin Uğur, Zile ilçesine 40 kilometre mesafedeki Karacaören köyüne kütüphane kurmak için 2016'da çalışmalara başladı. Köyün atıl durumda olan ve kullanılmayan okul lojmanının bakımını yapan Uğur, daha sosyal medya üzerinden 'Her köye bir kütüphane' yardım çağrısı ile gönüllü bağışçılardan 3 bin kitap topladı. Kütüphane köydeki çocukların uğrak yeri oldu. Uğur, gelen talep üzerine kütüphanede okuma- yazma bilmeyen yaşlılara da eğitim vermeye başladı. Ayrıca çocuklara kütüphanede satranç eğitimi de veriliyor.

'HARABE OLAN YER KÜTÜPHANE OLDU'

Sosyal medyadan kitap çağrısının karşılıksız kalmadığını ve çok sayıda kitap topladıklarını ifade eden Metin Uğur, Kullanılmayan lojmanı 2016 yılında kütüphaneye dönüştürmek istedik. Harabe olan bu yeri kendi imkanlarımızla kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımız da buradan faydalanarak kitap okuyorlar. Çocukların kitap okumalarından biz de memnunuz. Kütüphanemizde 3 bin kitabımız var. Çocuklarımız okullarda satranç biliyor, ama burada da kendilerini daha çok geliştirdiler. Biz burada satranç turnuvaları düzenliyoruz. Kitap okuma özetleri çıkartıyoruz. Kitap okumaya odaklı şekilde çalışıyoruz dedi.

'İLK KURMAYI PLANLADIĞIMIZ ZAMAN 'KİM GELECEK' DEMİŞLERDİ'

Uğur, çocukların kitap okumasının gelişimlerine büyük fayda sağladığını vurgulayarak, Çocuklarımız kitap okuyarak büyüsünler istiyoruz. Bir öğrencimiz Valiliğin başlattığı 'Kitap Tokat' projesinde birinci oldu ve ödül aldı. O da kütüphanemizde kitap okuyarak kendisini geliştirdi. Aynı zamanda köyümüzde okuyamayan büyüklerimize biz burada okuma-yazma eğitimi veriyoruz. Harfleri öğretiyoruz ve yazmaya da başladılar. Çocuklarımız da, büyüklerimiz de okuma yazma yaparak kendilerini geliştiriyorlar. Kütüphanemiz amacına ulaştı ve gayet memnunuz. İlk kurmayı planladığımız zaman bana 'Kim kitap okuyacak, kim gelecek' demişlerdi diye konuştu.

Kütüphanede okuma yazma-eğitimi alan köylülerden Güllü Altınok (69), Çocukken öksüz olduğum için okuyamamıştım. Buradaki kütüphane sayesinde okuma- yazma öğreniyorum. Bunun için çok mutluyum" dedi.

Köye kurduğu kütüphanede yaşlılara okuma-yazma öğretiyor

Metin Uğur, Karacaören, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:08 Kaynak: DHA
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