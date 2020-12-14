Köye kurulan güneş enerji sistemiyle elektrik kullanımında yüzde 50 tasarruf - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nün içme suyunun karşılanması için muhtarlık ve vatandaş iş birliğiyle kurulan güneş enerji sistemini inceledi.

Vali Ali Çelik'e bilgiler veren Gökçeler Köyü Muhtarı Mehmet Uçak, yaklaşık 3 ay önce kurulan güneş enerji sistemiyle birlikte elektrik kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlandığını söyledi.

Gökçeler Köyü'ndeki birlik ve beraberlikten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Gökçeler Köyü'müzde iş birliği içerisinde örnek bir çalışmaya imza atılmış. Muhtarımızı ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Köyümüzün ihtiyaçlarının, varsa eksiklerinin giderilmesi için ben de elimden geleni yapacağım" dedi. - KÜTAHYA