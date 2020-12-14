Köye kurulan güneş enerji sistemiyle elektrik kullanımında yüzde 50 tasarruf - Son Dakika

Köye kurulan güneş enerji sistemiyle elektrik kullanımında yüzde 50 tasarruf
14.12.2020 10:22
Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nün içme suyunun karşılanması için muhtarlık ve vatandaş iş birliğiyle kurulan güneş enerji sistemini inceledi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nün içme suyunun karşılanması için muhtarlık ve vatandaş iş birliğiyle kurulan güneş enerji sistemini inceledi.
Vali Ali Çelik'e bilgiler veren Gökçeler Köyü Muhtarı Mehmet Uçak, yaklaşık 3 ay önce kurulan güneş enerji sistemiyle birlikte elektrik kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlandığını söyledi.
Gökçeler Köyü'ndeki birlik ve beraberlikten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Gökçeler Köyü'müzde iş birliği içerisinde örnek bir çalışmaya imza atılmış. Muhtarımızı ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Köyümüzün ihtiyaçlarının, varsa eksiklerinin giderilmesi için ben de elimden geleni yapacağım" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak