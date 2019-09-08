Son Dakika Haberleri: Köye "Saray gibi " otel...Mimarisi ile görsel bir şölen sunan otel havadan görüntülendi
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Köye "Saray gibi " otel...Mimarisi ile görsel bir şölen sunan otel havadan görüntülendi

40 dakika önce

Köye "Saray gibi " otel...Mimarisi ile görsel bir şölen sunan otel havadan görüntülendi Elazığ'da bir iş adamı, yıllar önce döndüğü köyünde üzüm bağlarının arasında, bağ bozumu turizmine de katkı sağlayacak mimarisi ile dikkat çeken ve görsel bir şölen sunan otel yaptı Yapım aşamasında son...

Köye "Saray gibi " otel...Mimarisi ile görsel bir şölen sunan otel havadan görüntülendi

Elazığ'da bir iş adamı, yıllar önce döndüğü köyünde üzüm bağlarının arasında, bağ bozumu turizmine de katkı sağlayacak mimarisi ile dikkat çeken ve görsel bir şölen sunan otel yaptı

Yapım aşamasında son aşamaya gelen butik otel, kentte turizmde önemli bir yeri olan Sivrice ilçesine de de önemli bir eksikliği gidermiş oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş adamı, yıllar önce döndüğü köyünde üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye, yaz ve kış turizminin yanı sıra bağ bozumu turizmine de katkı sağlayacak mimarisi güzelliği ile dikkat çeken otel yaptı.

Elazığ'da elektronik mühendisi Fırat Aral, bir süre şehir dışında çalıştıktan sonra memleketine dönerek kendi işinin başına geçti.Aral, Memleketi Elazığ'ın Sivrice İlçesi Kürk Köyü Eskibağlar mevkiinde arazi alarak "Öküzgözü ve Boğazkere" üzümü yetiştirip kurduğu işletmede işlemeye başladı. Son olarak bölgede butik otel kurmaya karar veren Aral, bu yönde girişime yöneldi. Elazığ'ın eski dönem mimarisinden esinlenerek hazırlattığı proje kapsamında çalışma başlatan Aral, köyünde eskibağlar mevkiinde 50 dönüm üzerine 13 odadan oluşan otel, havuz, hamam, restorant, tadım odası ve yöresel ürünler satış merkezi ile hizmet verecek olan oteli yaptı. Biten ve son rötuşları yapılan yanında üzüm bağları bulunun otel, yapısı ve manzarası ile ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Artık son aşama olduklarını belirten işletme sorumlularından Nilüfer Akkuş, Restoran kısmında kahvaltı ve içecek kısmını faaliyete aldıklarını, diğer kısmında son rötuşların yapıldığını aktardı.

En kısa sürede oteli tamamen hizmete açacaklarını dile getiren Akkuş,"Sivrice'nin otel ihtiyacını karşılayacağız. Kışın hazar baba kayak merkezimiz ve yazın da gölümüz var. İlçemiz turist alan bir yer. Buraya gelen misafirlerimiz öncelikle görsel bir açıdan doymuş olacaklar. Görsel bir doyumluluk olacak. Eski otantik ve doğal bir yapı olduğu için insanlar sıra gelmişin dışında bir yerde kalacak. Onun tadını çıkaracaklar"ifadelerini kullandı.

Akkuş, ayrıca, işletmeleri nedeniyle otel sayesinde, bağ bozumu turizmine de önemli bir katkı sunacağını kaydetti.

Elazığ, Saray, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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