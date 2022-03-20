Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

20.03.2022 09:58

Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu 3 çocuk annesi girişimci kadın, devletten aldığı destek ile çiftlik kurdu Elazığ'da şehir hayatından sıkılan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti.

Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

3 çocuk annesi girişimci kadın, devletten aldığı destek ile çiftlik kurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da şehir hayatından sıkılan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti. Yıldırım, devletten aldığı yüzde 65 hibe ile çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), evlendikten sonra merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım'ı hayvancılık yapmak için ikna etti. Ardından şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı. Ayfer Yıldırım, en iyi bildiği iş olan baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı. Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı. Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.

"Devlet bize burayı yaptı"

Hayvancılığın baba mesleği olduğunu belirten Ayfer Yıldırım, "Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300'ün altına inmedi" dedi.

"Her kadın çalışsın kendi parasını kazansın, eşinin eline bakmasın"

Hayvancılığın zor olmadığını aktaran Yıldırım, "Her kadın çalışsın, kendi parasını kazansın. Eşinin elinin bakmasın ve beklemesin. Ben evdeki işleri yapıyım, sen işe git demiyorum. Eşimle birlikte ben de geliyorum. Ben daha iyi anladığım için ondan önce yapıyorum. Hastalığı, yemi gibi her şeyinde eşimden daha iyiyim. Şehir hayatını sevmiyorum. Anladığım da bir meslekti. O yüzden köye geldik. Allah devletimizden razı olsun. TKDK'nın yüzde 65 desteği ile burayı yaptık. Şartlar daha iyi. Sağımhane bile yapıldı" diye konuştu.

"Modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz"

2016 yılında TKDK'dan proje bedeli yüzde 65'i olan 880 bin TL hibe aldıklarını ifade eden Yıldıray Yıldırım ise, "300 baş küçükbaş koyun çiftliğimizi kurduk. Daha önce derme çatma çadırlarda yapıyorduk. Şu anda aldığımız hibe ile çiftliğimizi kurduk. Daha modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu
Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

YORUMLAR
500
Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Elazığ, Market, TKDK, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 10:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement