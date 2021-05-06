Köye yıldırım düştü, 6 kardeşin 6 evi kül oldu - Son Dakika

Köye yıldırım düştü, 6 kardeşin 6 evi kül oldu

06.05.2021 09:37

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düşen yıldırım sonucunda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 6 kardeşe ait olduğu bilinen 6 ev, yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişinin tedavileri ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta gerçekleştirildi.

Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Karaman Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı. Yangına, Cide ve Şenpazar itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken; Mustafa Demir, Recep Demir, Ekrem Demir, Feride Demir, Nurten Ay ile Şenol Demir'e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

"MAĞDURİYETLERİ EN KISA ZAMANDA GİDERECEĞİZ"

Yangının ardından Vali Avni Çakır, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile Cide ilçesine bağlı Kovanören köyüne giderek incelemelerde bulundu. Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, "Akşam saat 11.30 sıralarında şu anda ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu, sabah saatlerinde bununla ilgili yapacağımız detaylı incelemenin ardından netleşecek çıkış sebebi. Şimşek çakması, akabinde de yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığına yönelik böyle bir bilgi var. Maalesef kısa sürede rüzgarında etkisiyle yangın, 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu anda kullanılamaz hale geldi. Üç tanesinde de kısmi hasarlar var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da kurtardık, zarar görmediler.

Yıldırım düşmesi sonucu 6 kardeşe ait 6 ev yandı

Burada gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evlerin yanan vatandaşlarımız şu anda ilk etapta yakınlarının yanında boş olan evlerde ikametlerini sağlayacağız. Kısmen yanan evlerinde inşallah seri bir şekilde onarımını yapacağız. Bunların hepsi kardeş, 5 ailemizde akraba zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. AFAD olarak arkadaşlarımız sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacak. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme noktasında her türlü imkanı seferber edeceğiz. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Allah'a şükür can kaybımız yok, tekrar herkese geçmiş olsun diliyorum" dedi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Vali Çakır, incelemelerinin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede yaraların sarılacağını kaydetti. Yangına müdahale eden itfaiye eri ise, olay yerine geldiklerinde yangının normal şekilde devam ettiğini belirterek, "İlk önce söndürmeye ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üç tane evimiz mevcut. Her blokta üç ve dört tane ev var. 9 tane yan yana bitişik ev var. Ön taraftaki evlere müdahale ederek aralara da hortum sererek şu anda yangını kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı yok. Allah bununla bizleri sınadı. Hala soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle sabaha kadar buradayız" dedi. Vatandaşlarında yangın söndürme ekiplerine destek verdiği yangında ayrıca dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişide olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi. Öte yandan 17 Nisan'da da 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören köyü, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı.

Köye yıldırım düştü, 6 kardeşin 6 evi kül oldu

Hisarcık, İtfaiye, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köye yıldırım düştü, 6 kardeşin 6 evi kül oldu - Son Dakika


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