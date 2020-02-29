Köyler arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Köyler arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Köyler arası futbol turnuvası başladı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Köyler arası futbol turnuvası başladı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 20 köyde 900 sporcunun katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı. Başlangıç maçının başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı.


Kızıltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle 20 köyden 900 kişinin katıldığı Geleneksel Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Tosunlu köyünde başladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam yaptı. 4 gruptan oluşan turnuvada eleme usulü olacak kazanan takımlar bir üst tura geçmiş olacak. Müsabakalar Nisan ayına kadar devam edecek. İlk müsabakada Tosunlu ile Katarlı köyü karşılaştı. Karşılaşmayı turnuvaya ev sahipliği yapan Tosunlu 7-1 kazandı.


Turnuvanın barış ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Kaymakam Hüseyin Çam, "Burada en önemli amaç gençlerimizin birbiriyle kaynaşmasını sağlayabilmek. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün belirmiş olduğu gibi, 'Zeki, çevik, ahlaklı gençler ve sporcular yetiştirebilmek'. Gerçekten bakıldığında ilçemiz genç nüfusumuz çok yoğun olduğu bir ilçe. Yaklaşık 5 ile 18 yaş aralığındaki nüfusumuz 100 bin. Bu 100 bin tane yavrumuzu en iyi şekilde yetiştirebilmek için onları sporla iştigal etmemiz lazım. Burada Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi olarak gençlerimizin güzel vakit geçirmesi için kırsal mahallelerimizde böyle bir turnuva uygun görüldü. Bu turnuvaya katıl 20 takım 900 futbolcumuza, seyircilerle 2 bin – 3 bini bulacak sayıda taraftarımız olacak. Buda turnuvaya ciddi bir ilginin olacağını gösteriyor. İnşallah bir kaza ve sakatlık olmadan dostluk içinde turnuvanın nihayete ermesini temenni ediyoruz" dedi.


Katarlı köyünden turnuvaya katılan Mehmet Emin Turan, "İki yıldır bu turnuva devam ediyor. Biz bu turnuvaya ilk defa katılıyoruz. Amaç bütün köylerin kaynaşması. Artık eskisi gibi sevgi ve saygı kalmamış. Köylülerin kaynaşması için bu eski dostluğun yakalanması için çok güzel bir turnuvadır. Bizim katılım amacımız başka insanlarla kaynaşmak" diye konuştu. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa'da Nimes-Marsilya maçı sırasında bir kişi hayatını kaybetti
Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı Orhan Ovacıklı'dan maçın ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyler arası futbol turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]