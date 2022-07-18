Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak 'ta Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Futbol, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Son Dakika

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