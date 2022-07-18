Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Son Dakika
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Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

18.07.2022 10:19

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi spor ahlakına sığmayan olaylara sahne oldu. Köyler arası turnuvada çirkin görüntüler yaşandı. İki takım arasında oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftarlar birbirine girerken, tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 17 şüpheli de gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Futbol, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var - Son Dakika

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