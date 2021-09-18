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Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı - Son Dakika

Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı

18.09.2021 11:29
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı, System.String[]

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle taşınacak olan köylerde bölge halkının yıllardır emekle dikip büyüttüğü 5 bin 144 meyve ağacı da özel bir teknikle kökleriyle sökülüp, yeni yerlerine nakledildi.

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle taşınacak olan köylerde bölge halkının yıllardır emekle dikip büyüttüğü 5 bin 144 meyve ağacı da özel bir teknikle kökleriyle sökülüp, yeni yerlerine nakledildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen proje sayesinde köylülerin özenle yetiştirdiği ağaçların su altında Çoruh Nehri üzerinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak yerleşim yerlerinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor.

AĞAÇLAR ÖZEL YÖNTEMLE NAKLEDİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü, Yusufeli'nde binbir emekle oluşturulan bahçelerde, yöre halkının gözü gibi bakarak yetiştirdiği ağaçların baraj suları altında kalmaması için çalışma başlattı. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında vatandaşın yıllardır emekle dikip büyüttüğü meyve ağaçlarını nakletmeye başladı. İleride su altında kalacak yerleşim alanlarından 5 bin 144 boylu zeytin, ceviz, dut, kayısı, nar, hurma, ayva, incir gibi meyve ağacı 'transplantasyon' denilen özel bir teknikle kökleri ile birlikte sökülüp, hazırlanan yeni alana nakledildi. Ağaçlar etrafındaki toprakla birlikte alınarak, aynı zamanda toprak içerisindeki mikro dünyanın da ağaç ile birlikte yeni yerine taşınması sağlandı. Dikim yapılan sahaların verimsiz topraktan oluşması dezavantajı karşısında, dikim çukurlarına yakın köylerden kamyonlarla verimli toprak taşınıp, organik gübre ile bu topraklar daha da zenginleştirildi, ağaçlar yeni yerlerini yadırgamaması için de düzenli olarak sulandı. 'AĞAÇLAR SUYUN ALTINDA ÇÜRÜYECEKTİ'Meyve ağaçlarının bir kısmı da taşınacak olan İşhan köyünden nakledildi. Köyden yaklaşık bin ağacın sökümü yapılarak yeni yerleşim alanına dikildi. Hilmi Aktaş'ın (80) 1963 yılında kendi emekleri ile sarp kayalıklar arasında oluşturduğu bahçesinde, 42 yaşında hayatını kaybeden oğlundan hatıra kalan 30 zeytin ağacı aynı yöntemle yeni yerine nakledildi. Nakledilen ağaçların kime ait olduğu, alındıkları konum ve yeni konumları da kayıt altına alındı. İşhan köyü muhtarı Nusret Koç (50) "Bin bir emekle burada dikip büyüttüğümüz bu ağaçlar, suyun altında kalıp çürüyecekti. En azından şimdi bu ağaçların bir kısmı belki de bir 200 yıl daha yaşayacak ve insanlar bunlardan istifade etmeye devam edecek" dedi. TOPLAM 25 BİN 600 FİDAN DİKİLDİ Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak üzere Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 kısımda, 20 hektarlık alanda çalışmalar tamamlandı. Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin konumlandırılacağı yeni yerleşim alanında taşınan ağaçlarla birlikte 25 bin 600 fidan dikimi yapıldı.?

Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı
Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı - Son Dakika


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