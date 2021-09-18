Köyler ile birlikte ağaçlar da taşındı - Son Dakika

ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı nedeniyle taşınacak olan köylerde bölge halkının yıllardır emekle dikip büyüttüğü 5 bin 144 meyve ağacı da özel bir teknikle kökleriyle sökülüp, yeni yerlerine nakledildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen proje sayesinde köylülerin özenle yetiştirdiği ağaçların su altında Çoruh Nehri üzerinde yer alan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak yerleşim yerlerinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınacak Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor.

AĞAÇLAR ÖZEL YÖNTEMLE NAKLEDİLDİ