Köylerde bandrolsüz sigara satan şahıslar jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Köylerde bandrolsüz sigara satan şahıslar jandarmaya yakalandı

22.03.2022 16:38
Köylerde bandrolsüz sigara satan şahıslar jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da köylerde bandrolsüz sigara satış yapan 2 şahıs jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da köylerde bandrolsüz sigara satış yapan 2 şahıs jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı. Operasyonda 8 bin 692 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, A.T. ve M.T., isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri bandrolsüz sigaraları kent merkezi başta olmak üzere köylerde sattıkları yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahısları takibe alan ekipler ardından şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 8 bin 692 paket kaçak sigara, 400'er gramlık 44 paket halinde kaçak çay, 400'er gramlık 3 paket halinde kaçak kahve ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardından şüphelilerin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köylerde bandrolsüz sigara satan şahıslar jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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