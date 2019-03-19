Son Dakika Haberleri: Köylerde Hayvancılıkla Uğraşanlar Çetin Geçen Kış Nedeniyle Zor Günler Geçirdi

Köylerde Hayvancılıkla Uğraşanlar Çetin Geçen Kış Nedeniyle Zor Günler Geçirdi

18 dakika önce

Köylerde hayvancılıkla uğraşanlar çetin geçen kış nedeniyle zor günler geçirdi Kuzuları da doğan koyunlar, kızaklı atla getirilen otlar sayesinde besleniyorBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, kış mevsiminin çetin ve karlı geçmesi nedeniyle zor...

Köylerde Hayvancılıkla Uğraşanlar Çetin Geçen Kış Nedeniyle Zor Günler Geçirdi, System.String[]
Köylerde hayvancılıkla uğraşanlar çetin geçen kış nedeniyle zor günler geçirdi
Kuzuları da doğan koyunlar, kızaklı atla getirilen otlar sayesinde besleniyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, kış mevsiminin çetin ve karlı geçmesi nedeniyle zor günler geçirdi. Kuzuları doğan koyunlar kızaklı atlarla getirilen otlarla besleniyor.
Kış mevsimi bu yıl ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de çetin geçti. Özellikle Karlıova ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, koyunların kuzuları olmasıyla baharı beklerken Mart ayının ortasında tekrar kar yağışı ile karşılaştı. Kışı yoğun kar nedeniyle zor geçiren besiciler, halen bir çok yerin karla kaplı olması nedeniyle, daha önce depoladıkları otları son kısmını kızaklı atlarla getirerek hayvanlarını besliyor.
Kaynarpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Sedat Akın,baba mesleğini devam ettirdiğini ve severek yaptığını söyledi.
Bu kışın zor geçtiğini anımsatan Akın, otlar yetmediği için hayvanlara zor baktıklarını aktardı.
Geçmiş yıllarda Mart ayında bu günlerde kar olmadığına değinen küçük baş hayvan sahiplerinden Salih Gürgen ise," 20 gün sonra masrafın tamamen bitmesi gerekiyordu, bu yıl kış mevsimi uzadı" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

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