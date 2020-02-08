Köylerde içme suyu problemi çözülüyor - Son Dakika
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Köylerde içme suyu problemi çözülüyor

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün tüm köylerde içme suyu sorunlarını tek tek çözmeye ve kalıcı bir altyapı oluşturmaya devam ettiği bildirildi.

Köylerde içme suyu problemi çözülüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün tüm köylerde içme suyu sorunlarını tek tek çözmeye ve kalıcı bir altyapı oluşturmaya devam ettiği bildirildi.


Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin, ilçe genelinde içme suyu problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışma başlattığını söyledi. Keskin, "Özel idare olarak içme suyu sorunları olan köylerimizden Kutlu köyümüzün ve diğer köylerimizin içme suyu hatlarının tadilat, tamir ve yenileme çalışmaları yapılarak içme suyu sıkıntıları giderilmiştir. İlçe Özel İdare personelleri ve köy muhtarlarımız ile el ele, gönül gönüle vererek hizmetleri yarına bırakmadan anında çözüme kavuşturmak için mesai mefhumu tanımadan çalıştık. Bu hizmetleri yapmamızda her türlü desteği bizlere sağlayan ilçe kaymakamımız ve il genel meclis üyelerimizin büyük katkıları bulunmaktadır. Herkese katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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