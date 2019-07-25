Son Dakika Haberleri: Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı
Son Dakika Güncel Haber

Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı

59 dakika önce

Kayseri'de vatandaşlar, yetiştirdikleri ve topladıkları kayısıları kurutma işlemine başladı.

Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı, System.String[]
Kayseri'de vatandaşlar, yetiştirdikleri ve topladıkları kayısıları kurutma işlemine başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Medine Cingöz, yaz mevsiminde iyice olgunlaşan kayısıları topladıklarını söyleyerek, "Mahallemizde bir çok evde kayısı kurutma işlemi başladı. Kayısıları ilk olarak yıkıyoruz ve çekirdeğinden ayırarak temizlediğimiz yerlere seriyoruz. Güneş gören bir yere serdiğimiz kayısıları kurutarak sonbahar ve kış mevsimlerinde tüketiyoruz" diye konuştu.

Medine Cingöz, kayısının marmelat ve reçelini de yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız reçel veya marmelatı yine çocuklarımıza kızlarımıza paylaştırıyoruz. Kendi kışlıklarımızın yanında çocuklarımızın da kışlık gıdalarını hazırlama gayreti içine girdik" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı sevgilisini metrelerce sürükleyen taksici gözaltına alındı Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]