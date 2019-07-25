Köylerde kayısı kurutma işlemi başladı
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Kayseri'de vatandaşlar, yetiştirdikleri ve topladıkları kayısıları kurutma işlemine başladı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
'de vatandaşlar, yetiştirdikleri ve topladıkları kayısıları kurutma işlemine başladı.
Kayseri'nin Develi
ilçesine bağlı Sindelhöyük
mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Medine Cingöz, yaz mevsiminde iyice olgunlaşan kayısıları topladıklarını söyleyerek, "Mahallemizde bir çok evde kayısı kurutma işlemi başladı. Kayısıları ilk olarak yıkıyoruz ve çekirdeğinden ayırarak temizlediğimiz yerlere seriyoruz. Güneş gören bir yere serdiğimiz kayısıları kurutarak sonbahar ve kış mevsimlerinde tüketiyoruz" diye konuştu.
Medine Cingöz, kayısının marmelat ve reçelini de yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız reçel veya marmelatı yine çocuklarımıza kızlarımıza paylaştırıyoruz. Kendi kışlıklarımızın yanında çocuklarımızın da kışlık gıdalarını hazırlama gayreti içine girdik" dedi. - KAYSERİ
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