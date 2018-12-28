Köylerde Mahsur Kalan Hastaları Ekipler Kurtardı

Bingöl'de son günlerde etkili olan kar yağışıyla yolu kapanan köylerde mahsur kalan vatandaşların imdadına 112 Acil Sağlık ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ulaşıyor.

Bingöl'de son günlerde etkili olan kar yağışıyla yolu kapanan köylerde mahsur kalan vatandaşların imdadına 112 Acil Sağlık ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ulaşıyor.



Valilikten yapılan açıklamada, Acil 112 ve UMKE ekiplerinin 2 günde 6 hasta kurtarma operasyonu yaptığı belirtildi.



İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarlar üzerine Adaklı ilçesinde solunum güçlü çeken bir hastanın sağlık kuruluşlarına yetiştirildiği aktarılan açıklamada, Solhan ilçesine bağlı Kırık köyü Otluca mezrasında yaşayan hipertansiyon hastası, Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyünde rahatsızlanan 2 aylık bebek ile Yukarı Yağmurlu köyünde yaşayan ameliyatlı hastanın hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.



Karlıova bölgesinde hasta kurtarmaya giden ekiplerin yol kenarına kayan aracın içindeki yolcuları da kurtardığı kaydedilen açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğümüz Acil 112 ve UMKE ekiplerimiz, 1 tam paletli, 5 yarım paletli, çekici, 2 UMKE kurtarma aracı, 7 adet 4x4, 25 adet 4x2 araç ve toplam 264 personelle 7 gün 24 saat görev başında olup, her şartta hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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