Son Dakika Haberleri: Köylerde Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor

Köylerde Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor

48 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Seçköy Mahallesi'nde metruk binayı yıktı.

Köylerde Metruk Binalar Tek Tek Yıkılıyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Seçköy Mahallesi'nde metruk binayı yıktı.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Seçköy Mahallesi 5. Poyraz Sokak'ta bulunan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Mahalle sakinleri, özellikle çocukları için tehlike arz eden binanın yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan şikayetler geldiğini belirterek, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor. Metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:18 Kaynak: İHA

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