Köylerde üretilen karpuz tezgahlarda yerini aldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylerde susuz ve organik olarak üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.
Tunceli Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
'nin Çemişgezek
ilçesinde köylerde susuz ve organik olarak üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.
İlçeye bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir kazanç susan susuz üretilen karpuzda hasat başladı. Tamamen organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hasadın ardından ilçedeki manavlar ile pazarlarda yer aldı. Lezzetiyle bilinen karpuzlara ise talebin çok olduğu belirtildi. Susuz
tarlalarda ve üretiminde kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticilerden Zeki Tona, "Köyümüzde ürettiğimiz karpuzlar pazarda yoğun ilgi görüyor. Karpuzlarımızı susuz ve tamamen doğal şekilde üretiyoruz. Bu sebeple bölgemizde üretilen karpuzun lezzeti fark edilir derecede güzel. Üretici olmak güzel bir şey. Üretmek güzel şey. Hele ürettiğiniz ürünü tüketiciye ulaştırırken kalitesinden hiçbir şüpheniz yoksa üretmenin hazzını daha iyi yaşıyorsunuz. Bizim içinde karpuz yetiştiriciliği bir gelir kapısı oluyor. Karpuzumuz, köylerimizin eski ismi olan Hıdıroz ve Pulur karpuzu isimleriyle tanınıyor" dedi.
Yerli Kapuzun sofralarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu aktaran Tolga Dinçsoy ise, "Çemişgezek ilçemizde yerli karpuzun hasadı Temmuz ayının ortalarında başlıyor. Bu dönemden önce dışarıdan gelen karpuzları soframıza taşımak zorunda kalıyoruz. Yerli karpuzumuz çıkınca lezzetinden dolayı karpuz tüketimimizde artıyor "diye konuştu. - TUNCELİ
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