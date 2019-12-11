Köylerde yaşayan kadınlar ilk kez tiyatro seyretti - Son Dakika
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Köylerde yaşayan kadınlar ilk kez tiyatro seyretti

6 saat önce

Köylerde yaşayan kadınlar ilk kez tiyatro seyrettiİSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe merkezine uzak mesafedeki köylerde yaşayan kadınları buluşturdu.

Köylerde yaşayan kadınlar ilk kez tiyatro seyretti

İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçe merkezine uzak mesafedeki köylerde yaşayan kadınları buluşturdu. 65 yaşındaki Ayla Kurt, 'Bu yaşıma geldim ilk defa tiyatro izledim' dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın 'Silivri'de tiyatro ile tanışmayan kimse kalmayacak' sözleriyle başlattığı çalışmalar kapsamında, merkeze uzak mahallelerde yaşayan Silivrililer tiyatro ile buluşmaya devam ediyor. Fenerköy, Büyüksinekli, Kurfallı, Akören, Değirmenköy ve Gümüşyaka mahallelerinde yaşayan kadınlar hayatlarında ilk kez tiyatro ile buluştu.

Oturdukları köylerden alınarak otobüslerle ile ilçe merkezinde bulunan Silivri Belediye Tiyatrosu Önder Yılmaz Sahnesi'ne getirilen kadınların heyecanı görülmeye değerdi. 'Can Erik' adlı tiyatro oyununu izleyen kadınların mutlu anlarına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da eşlik etti.

BAŞKAN YILMAZ: 'KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KÖYLERE DE GELECEK'

Tiyatro gösterisi öncesinde konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu güzel etkinlikte kadınlar ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 'Seçim sürecinde hanımefendilere 'Elimi uzatıyorum, benim elimi havada bırakmayın' dedim. Allah'a çok şükür ki elimi havada bırakmadınız. Şimdi bu kardeşiniz de sizlerin elini hiç bırakmayacak? diyen Başkan Yılmaz, tiyatro etkinlikleriyle ilgili şöyle konuştu: 'Size bir sözüm vardı. Ne dedik' Biz Silivri'yi sadece çarşı meydanından ve sahilinden ibaret görmeyeceğiz. Köylerdeki kızlarımızı ve hanımefendilerimizi sosyal hayata dahil edeceğiz dedik. Kurfallı köyüne bir söz vermiştim, sözümü kısmen tutuyorum. Kurfallı köyü meydanında bir tiyatro sergileyeceğiz, ben de Silivri Belediye Başkanı olarak küçük bir rol alacağım demiştim. Onu da yapacağız ama bugün bir değişiklik yaptık. Her ay 3 tane tiyatromuz oluyor. Biz gündüz matinesi yaparak sadece hanımefendileri çağıralım dedik. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Köylerdeki tiyatro salonlarını okullarımızda yaptırmaya başladık. Kültür sanat etkinliklerini ve bu gibi faaliyetlerimizi direkt köylerimiz de ayağınıza getireceğiz. Hiç merak etmeyin 5 yıl boyunca hep ama hep sizlerle beraber olacağım.?

"65 YAŞIMIZA KADAR TİYATRO İZLEMEDİK"

Tiyatro izlemeye gelen 65 yaşındaki Ayla Kurt, "65 yaşıma kadar tiyatro izlemedik. Ama Volkan Başkan seçimi kazanınca köyümüze tiyatro geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz.' dedi. İpek Tanrıyar, Murat Tavlı, Efsane Geçen, Bahri Çervatoğlu ve Nami Esatgil'in sergilediği oyun kadınların beğenisini topladı.

Köylerde yaşayan kadınlar ilk kez tiyatro seyretti

Volkan Yılmaz, Silivri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
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