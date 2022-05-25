Köylerdeki kadınları "şiddet ve erken evlilik" konusunda bilgilendiriyorlar - Son Dakika
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Köylerdeki kadınları "şiddet ve erken evlilik" konusunda bilgilendiriyorlar

25.05.2022 13:33

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, merkez ve köylerde yaşayan kadınların erken evliliğin zararları ve önleme yolları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla çalışma başlattı.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, merkez ve köylerde yaşayan kadınların erken evliliğin zararları ve önleme yolları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla çalışma başlattı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Erken Evlilik ve Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planı"na gönüllü olarak katkı sunan akademisyenler, ilk ziyaretlerini Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde gerçekleştirdi.

Köyün taziyeevinde bir araya geldikleri kadınlara erken yaşta evliliğin zararlarını ve önleme yöntemlerini anlatan akademisyenler, daha sonra ekmek pişirdiği için eğitime katılamadığını öğrendikleri kadının yanına giderek tandır başında bilgilendirme yaptı.

Kentin zorlu coğrafyasına rağmen tüm köylere giderek kadınların farkındalığını artırmayı hedefleyen akademisyenler, dile getirilen sorun, talep ve önerileri de rapor halinde ilgili kurumlara iletmeyi planlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Çavuş, AA muhabirine, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle ilgili, ekip arkadaşlarıyla farkındalık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Sazlıkbaşı köyündeki 50 kadına eğitim verdiklerini belirten Çavuş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmada çok olumlu geri dönüşler aldık. Merkezimiz 2013 yılında kuruldu. Temel hedefimiz toplumumuzdaki dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler üretmek. Bu dezavantajlı grupların başında kadınlar geliyor. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen eylem planı kapsamında bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu tür faaliyetlerimizi Muş'un farklı ilçe ve köylerinde de yapmayı planlıyoruz. Etkinliğe katılan kadınlar olumlu geri dönüşlerde bulundular."

"Küçük yaşta evlenen kadınlarla bir araya geldik"

Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek erken yaşta evliliğin zararlarını, önleme yöntemlerini ve çalışmanın önemi anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Merkezin amaçlarından birinin de bu alanda çalışmalar yürütmek olduğunu dile getiren Kaymaz, "Köyde kadınlarla konuştuğumuzda, yaptığımız araştırmalarda şunu gördük; 13, 14 ve 15 yaşında evlenen kadınlar vardı. Çok erken yaşta evlenen kadınlarla bir araya geldik. Erken yaşta evliliğin zararlarını bizzat yaşadıkları için çocukların da bu zararları görmemesi adına çok bilinçli olduklarını ve çocuklarının eğitimine önem verdiklerini, erken yaşta evlenmelerini engelleme konusunda evde direnç gösterdiklerini fark ettik. Kadınların sorunlarıyla ilgili notlar alarak bunları akademik araştırmalarla beraber ilgili kurumlara iletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaymaz, söz konusu çalışmayı yaklaşık 50 yerleşim yerinde yürüteceklerini sözlerine ekledi.

"Erken evliliğe ve şiddete karşıyız"

Eğitime katılan kadınlardan Tuba Gök ise etkinliği faydalı bulduğunu belirterek, "Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Kadınlar daha çok bilinçleniyor, çocuklarına daha faydalı oluyorlar. Bugün erken evliliği anlattılar, erken evliliğe ve şiddete karşıyız. Akademisyenlere teşekkür ederiz, iyi ki köyümüze geldiler." dedi.

Kadınlardan Şengül Yalçın ise 5 çocuğundan birinin lösemi olduğunu, zorluklarla mücadele ettiğini dile getirerek, "Bu etkinlikler kadınlara çok iyi geldi. Kadınlar burada kendilerini daha iyi tanıma imkanı buldu. Erken evliliğe karşıyım. Çocuklarımız okuyorlar ve kendi ayakları üzerinde durabilirler. Ben hiç okul okumadım. Kendi imkanlarımla okuma yazmayı öğrendim. Köy köy gezin ki erken evlilik olmasın." şeklinde konuştu.

Köylerdeki kadınları şiddet ve erken evlilik konusunda bilgilendiriyorlar
Köylerdeki kadınları şiddet ve erken evlilik konusunda bilgilendiriyorlar
Köylerdeki kadınları şiddet ve erken evlilik konusunda bilgilendiriyorlar
Köylerdeki kadınları şiddet ve erken evlilik konusunda bilgilendiriyorlar

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Kaynak: AA

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