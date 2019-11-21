Son Dakika › Yaşam › Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları - Son Dakika
Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları
6 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.
Ağaçköy Muhtarı Cengiz Köse, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 200 baş büyük baş hayvan var. Bugün hayvan otlattığımız meralarımızın gübreleme işlemini tamamladık. Desteklerini bizden esirgemeyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi 7 il başkanı görevden ayrılmıştı! İşte AK Parti'deki istifaların perde arkası