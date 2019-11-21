Köylerdeki meralarda gübreleme çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Ağaçköy'de hayvan otlatılan mera alanlara dört ton gübre atıldığı bildirildi.



Ağaçköy Muhtarı Cengiz Köse, yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 200 baş büyük baş hayvan var. Bugün hayvan otlattığımız meralarımızın gübreleme işlemini tamamladık. Desteklerini bizden esirgemeyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA