Köylerdeki Su Ücretleri 3 Kuruş Olacak"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Nallıhan'da düzenlediği mitinge katılan Yavaş, konuşmasına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.



Yavaş, 31 Mart'ta Ankaralıların kendisini seçeceğine inandığını ifade ederek "Ankaralı hemşehrilerimiz kararını vermiş. Anketlere baktığınız zaman en az yüzde 10 fark var. Trafolara kedi değil, fil de soksalar fayda etmeyecek." diye konuştu.



Ankara için "çılgın projeleri" olmadığını belirten Yavaş, Nallıhan'da yapacağı tüm çalışmalarda vatandaşların fikirlerini alacağını söyledi.



Yavaş, Nallıhan'ın turizm potansiyelini ön plana çıkaracağını ve ekonomisini canlandıracağını ifade ederek "Beypazarı'nda belediye başkanı olmadan önce vatandaşlara, 'Gün gelecek turist kalabalığından çarşılarda gezemeyeceksiniz' dedim. Gün geldi turist kalabalığından Beypazarlılar şehir merkezine gelemedi. Size de aynısını vadediyorum. Binlerce turist Nallıhan'da gezecek. Esnafımız para kazanacak." dedi.



"Köylerdeki evlere güneş enerjisi takacağım"



Henüz seçilmemiş olmasına rağmen ASKİ'nin su tarifelerinde yüzde 40 indirim yapmasına katkı sağladığını kaydeden Yavaş, su abonesi olmak zorunda bırakılan köylüler için de çözüm geliştireceğini bildirdi.



Yavaş, "İkinci veya üçüncü Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin." dedi.



Miting sonrasında Nallıhan'da esnaf ziyaretinde bulunan Yavaş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.



Yavaş'a, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan Adayı Abdülfettah Güngör de eşlik etti.

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