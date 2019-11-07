Son Dakika Haberleri: Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladı

Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladı

6 saat önce

Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kuyularda trafo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kuyularda trafo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Karaadilli Beldesi'nde 2 adet trafo çalınması üzerine harekete geçti. Meydana gelen trafo hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, tescilsiz otomobil ile Karaadilli Beldesi'nde 2 adet trafo çalan Mustafa S. ve İsmail I. Efe köyü civarlarında seyir halindeyken fark edilmesinin ardından tescilsiz otomobil ile ekiplerden kaçtı. Jandarma ekipleri Efe köyü çevresindeki araziye tescilsiz otomobil ile giren trafo hırsızlarını 4 saat boyunca didik didik aradı. Jandarma ekiplerine Polis ekipleri ve Efe köyünde ikamet eden onlarca vatandaş'da arama tarama çalışmalarına destek verdi.

Polis ekipleri'de destek verdi.

Efe köyü civarlarındaki boş araziye tescilsiz otomobil ile giren trafo hırsızları, Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama tarama çalışmaları 4 saat boyunca sürdü. Arama tarama çalışmalarının ardından Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ekipler mobese kameralarını incelemesinin ardından tescilsiz otomobili Afyonkarahisar-Şuhut Efe köyü yol ayrımı civarlarında tespit etti. Trafo hırsızlarını yakalamak için hareket eden jandarma ekiplerinden tescilsiz otomobil ile kaçmaya çalışan trafo hırsızları Afyonkarahisar-Şuhut Efe köyü yol ayrımında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şuhut Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen Mustafa S. ve İsmail I. Mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine gönderildi.

Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma yakaladı

Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
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