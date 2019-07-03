Son Dakika Haberleri: Köylerdeki yolların yapım onarım ihalesine yoğun katılım
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Köylerdeki yolların yapım onarım ihalesine yoğun katılım

52 dakika önce

İzmit Belediyesi tarafından görev alanı içinde kalan köylerdeki bozulan yolların yapım ve onarım için düzenlenen ihaye 11 firma teklif verdi.

Köylerdeki yolların yapım onarım ihalesine yoğun katılım, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından görev alanı içinde kalan köylerdeki bozulan yolların yapım ve onarım için düzenlenen ihaye 11 firma teklif verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 683 bin 979 TL muhammen bedelli ihaleye 11 firma katıldı. İşin yapım süresi 120 gün olan ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihalede firmalar tarafından verilen en yüksek teklif 482 bin 635 TL olurken, en düşük teklif ise 371 bin 890 TL oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Öte yandan İzmit Belediyesi ekipleri kentin fiziki yapısı nedeniyle vatandaşların yaşadıkları zorlukları gidermek adına hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Terzibayırı Mahallesi'nde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına metrelerce uzunluğunda merdiven yapıldı. Çalışmalarda Fikret Sokak'ta 68 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde, Akif Düzen Sokak'taki ise 70 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki merdiven tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
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