Köylerden Cumhur İttifakı'na Güçlü Destek

SKM çalışmaları kapsamında her akşam köy programlarının gerçekleştiği Kandıra'da bu kez Araman, Ömerli ve Kocakaymas köyleri ziyaret edildi. Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Milletvekili Fikri Işık ve Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez, geçmiş dönem belediye başkanlarından Cengiz Kan, Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP'nin temsilcileri, meclis üyesi adayları ve ilçe yöneticileri ilk olarak Başkan Adayı Turan'ın annesinin köyü de olan Kaymaz Araman'a konuk oldu.

ÖMERLİ VE KOCAKAYMAS KÖYLERİ

Burada muhtar Nihat Ayvazoğlu ve bölge sakinleri ile toplantılar yapan Işık ve Turan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Kaymaz Araman ziyaretinin ardından ise Ömerli'ye konuk oldu. Ömerli Köyü Muhtarı Seçkin Seyrek ve köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının ardından günün son durağı ise Kocakaymas oldu. Kocakaymas Köyü Ocaklar Mahallesi'nde muhtar Musa Acar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işık ve Turan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

FİKRİ IŞIK'TAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Milletvekili Fikri Işık, yaptığı konuşmalarda "Allah ömür verdikçe her zaman sizin hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Kandıra'da geçmişte görev yapan başkanlarımızın önemli hizmetleri oldu. Şimdi yola inşallah Adnan kardeşimizle devam edeceğiz. Araman divanının evladı olan Adnan Turan kardeşimiz inşallah sizlerin Cumhur İttifakı'na olan güçlü desteğiyle başkanlık görevini devralacak. Büyükşehir belediye başkan adayımız Tahir Bey de Kandıra belediye başkan adayımız Adnan Turan kardeşimiz de pırıl pırıl insanlar. İnanıyorum ki sizler bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na destek olacaksınız." dedi. Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan da projelerini açıkladıklarını ve el birliği içerisinde ilçeye hizmete talip olduklarını ifade etti.