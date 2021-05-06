Köylere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerdeki üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Özel idare kaynaklı planladığımız çerezlik kabak projemizin tohumlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeni ile tohumları köylerimize giderek yerinde teslim ettik. Geçen yıl 250 dekar alan ile başlayan projemiz 2021 üretim sezonunda 500 dekar alana ulaştı. İlgi gösteren üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ekilişlerin artmasını temenni ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli bir yıl diliyoruz" ifadeleri kullandı. - KÜTAHYA