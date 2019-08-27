Son Dakika Haberleri: Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı
Son Dakika Güncel Haber

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı

2 saat önce

Siirt'te köylerini terk ederek büyük şehirlere yerleşen köylüler, huzurun gelmesiyle köylerine dönüş yaparak babadan ve dededen kalma pekmez yapımına başladı.

Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı, System.String[]

Siirt'te köylerini terk ederek büyük şehirlere yerleşen köylüler, huzurun gelmesiyle köylerine dönüş yaparak babadan ve dededen kalma pekmez yapımına başladı.


Siirt'te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak hazır hale getirilen organik pekmezin yapımına başlandı. Siirt merkeze bağlı Kalender köyünde üzüm üreticisi Zeki Yıldız, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu söyledi. Toplanan üzümlerin ayıklanarak hazırlanan havuzlarda ezdirilerek, önce şurup haline getirildiği aktaran üzüm üreticisi Yıldız, odun ateşinin üzerine konulan kazanlarda 5-6 saat boyunca ateşte kaynatarak pekmez haline dönüştüğünü, katkısız, doğal ve enerji deposu pekmezi daha sonra Siirt'teki firmalara kilosu 35 ile 40 TL arasında satıldığını dile getirdi. Yıldız, "Kalender köyünde pekmez yapıyoruz. Bağlardan üzüm topluyoruz. Topladığımız üzümleri havuzda eziyoruz. Şile oluyor. Şileyi kaynatıyoruz. 5-6 saat kaynatıyoruz. Pekmez oluyor. Pekmezleri bidonlara koyduktan sonra Siirt'e gönderiyoruz müşterilerimiz var. Doğal bir pekmezdir. Köyümüzün pekmezi babalarımız, dedelerimiz zamanında çok meşhurdu. Yıllar oldu köy boşaldığı için pekmez yoktu. Arkadaşlar bağ yapmışlar bende dahil üzüm toplamaya başladık ve pekmez yapıyoruz. Kalender köyünün pekmezi bundan sonra piyasaya sunulacak. Bu pekmez doğal bir pekmezdir. Şifalı bir pekmezdir" dedi. - SİİRT

Zeki Yıldız, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylere dönüşün başlamasıyla vatandaşlar pekmez yapımına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]