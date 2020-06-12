Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale sonuçları - Son Dakika

Zonguldak'ta, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerdeki içme suyu inşaatları ile köy yollarında muhtelif asfalt ve rotmiks alım ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan ihalelerin ardından kazanan firmaların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçenin muhtelif köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega malzemesi satın alınması işi 549 bin lira ile Balcılar Demirçelik, Esenköy köyü içme suyu inşaatı 173 bin lira ile Alagöz Elektrik, Ortaköy köyü içme suyu inşaatı 55 bin 853 lira ile Kılınçoğlu Kuyumculuk ile sözleşmelerin imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Öğberler köyü içme suyu inşaatının ise yeterli rekabet koşullarının oluşmaması, verilen ihale fiyatının uygun bulunmadığından iptal edildi.