'Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Birlik Başkanı Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda gerçekleşen oturuma Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ali Özkan Aldemir ve köy muhtarları katıldı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından söz alan Şahin, "İlçemizde, özellikle köylerimizde yapılması gereken altyapı ve üst yapı çalışmalarına hep beraber karar vereceğiz. Ben öncelikle sizlere 'hoş geldiniz' diyerek toplantının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



Gündem başlıkları arasında birlik tüzüğünün 8. maddesi gereği 2020 yılı yatırım ve çalışma programının görüşülmesi, 2020-2022 yılları tahmini gelir-gider bütçesi ve bütçe kararnamesinin görüşülmesi, birlik çalışmaları hakkında üyelerin bilgilendirilmesi, köy muhtarlarının sorunlarının değerlendirilmesi, su tahakkuk ve tahsilat işlerinin birlik eliyle yapılması konuları ele alındı. - ÇANAKKALE