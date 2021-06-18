Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı - Son Dakika

Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, genel kurulu yapıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, genel kurulu yapıldı. Musabeyli Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli İl Genel Meclis üyesi Hasan Bozkurt, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu, Yol-Şube Müdürü Ayşe Çay ve Musabeyli Köy Muhtarlarımızın da katılımı ile gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Köylere Hizmet Götürme Birliği daimi üyeliğine, Hüseyinoğlu köyü muhtarı Ökkeş Dağ ve Gündeğer köyü muhtarı Cuma Şahan'a üyeliklere seçildi. - KİLİS

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