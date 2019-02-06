Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri İncelemelerde Bulundu

Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri köylerde incelemelerde bulundu.

Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri köylerde incelemelerde bulundu.



Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Genel Meclisi üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri ile birlikte merkeze bağlı Saatli ve Akçabağlar Köylerine giderek sorunları yerinde inceleyip vatandaşlar ile bir araya geldiler. İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmetlerin yerinde incelenmesi ve vatandaşların talepleri dinlendi. Ziyaretlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi. - KİLİS

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