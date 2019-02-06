Son Dakika Haberleri: Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri İncelemelerde Bulundu

Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri İncelemelerde Bulundu

13 dakika önce

Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri köylerde incelemelerde bulundu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kilis Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş Başkanlığındaki Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri köylerde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Genel Meclisi üyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri ile birlikte merkeze bağlı Saatli ve Akçabağlar Köylerine giderek sorunları yerinde inceleyip vatandaşlar ile bir araya geldiler. İl Özel İdaresi tarafından yapılan hizmetlerin yerinde incelenmesi ve vatandaşların talepleri dinlendi. Ziyaretlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

Metin Karakuş, Kilis, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yaşam
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