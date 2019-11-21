Son Dakika Haberleri: Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun eden uygulama
Son Dakika Güncel Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun eden uygulama - Son Dakika

Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun eden uygulama

6 saat önce

Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, merkeze bağlı köylerde su abonelerinin faturalarını ödemesini kolaylaştırmak amacıyla "su tahsilat günleri" uygulaması başlattı.

Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun eden uygulama, System.String[]

Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, merkeze bağlı köylerde su abonelerinin faturalarını ödemesini kolaylaştırmak amacıyla "su tahsilat günleri" uygulaması başlattı.


Uygulama ile birliğe bağlı 22 köydeki 2 bin 200 abone su faturalarını köye gelen görevli tahsildarlara ödeyebiliyor. Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ali Eraslan, Vali Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda uygulamaya başladıklarını belirterek, "Amacımız hem vatandaşı köyünde ziyaret etmek, hem su tahsilatlarını yapabilmek hem de vatandaşlarımızla daha etkin bir şekilde görüşerek sorunlarını yerinde görmek suretiyle tespitlerini sağlamak. Abonelerimiz kent merkezine gelerek birliğimize ödeme yapmak zorunda kalıyorlardı, biz vatandaşlarımızın lehine olanı tercih ederek yol paralarından tasarruf etmelerini sağladık" dedi.


Su tahsilatının gerçekleştirildiği Eskikadın köyünün muhtarı Şevket Akkurt ve köye gelen görevlilere faturalarını ödeyen vatandaşlar, uygulamanın köy halkı için çok faydalı olduğunu, ödeme için şehir merkezine gitmek zorunda kalmadıklarını ve faturalarını zamanında ödeyebildiklerini söylediler. - EDİRNE

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Edirne Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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