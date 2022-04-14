Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı - Son Dakika
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Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı

14.04.2022 10:55
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı

DİYARBAKIR'da, Malabadi Sulama Birliği'ne ait sulama kanalının su tutmak için kullanılan 50 demir kapısı ile mazgal ve metal aksamları çalındı.

DİYARBAKIR'da, Malabadi Sulama Birliği'ne ait sulama kanalının su tutmak için kullanılan 50 demir kapısı ile mazgal ve metal aksamları çalındı. Bu nedenle su verilemeyen kanala, yeni kapılar monte edilmeye başlandı.

Silvan ilçesinde 160 bin dekar araziye hizmet veren Malabadi Sulama Birliği'ne ait 90 kilometre uzunluğunda, Diyarbakır ile Batman'a bağlı bazı köylere su veren sulama kanalında su tutmak için kullanılan 50 demir kapı ile mazgal ve metal aksamları, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Birlik üyelerinin ihbarı üzerine jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Kapıları çalındığı için su verilemeyen kanala yeni kapılar monte edilmeye başlandı.Malabadi Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç, Silvan ve Bismil ilçeleriyle Batman merkeze bağlı bazı köylere hizmet verdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 50 çet kapısı çalındı. Bu durumu çok kısa bir sürede bertaraf ederek en kısa zamanda sulama suyunu bırakmaya çalışacağız. Olayla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunup, Valilik ve kaymakamlıklarımıza da konuyu aksettirdik" dedi.


Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
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Diyarbakır, Batman, Metal, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı - Son Dakika
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