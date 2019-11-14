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Köylere kilitli parke taşı

6 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları devam ediyor.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları devam ediyor.


Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 2019 yılı KÖYDES programı kapsamında Kırmacık, Uzuntepe ve Yarımbağ köylerinde köy içi kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları yapılıyor.


Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köylerde yürütülen parke taşı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, dört köyde yaklaşık 6 bin metrekare yolda parke döşendiğini ifade etti.


Kaymakam Yıldız, "Daha önceki yıllarda bir çok köyümüzde kilitli parke taşı döşenmesi yapılmıştı. Bu yıl yapacağımız çalışmalar ile birlikte köy içi yollarımızda ciddi anlamda iyileşme olacak. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız daha rahat ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaları belirlerken en acil ve önemli yerlerden başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer köylerimizde de yol yapım çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
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