Köylere Konulan Konteynerları Vince Yükleyip Çalan Hırsızlar Yakalandı
47 dakika önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde köylülerin kullandığı konteynerları çalan bir şebeke, jandarmanın başaralı operasyonu ile yakalandı.
Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde köylülerin kullandığı konteynerları çalan bir şebeke, jandarmanın başaralı operasyonu ile yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam Gölköy
'de muhtarlık ofisi olarak kullanılan konteyner, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir vince yüklenerek çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını taradı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı yakalandı. Zanlıların Ankara'nın diğer ilçelerinde de benzer olaylara karıştıkları tespit edildi. Konteyner bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
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