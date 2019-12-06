Son Dakika Haberleri: Köylere sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Köylere sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, köylere düşük fiyata sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Köylere sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, köylere düşük fiyata sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin köylere düşük fiyata sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli Mustafa D'nin Karagür Mahallesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, evin çatı kısmına gizlenmiş 66 şişe sahte içki ele geçirildi.

Şüphelinin, İzmir'den temin ettiği alkollü içecekleri kullanılmış şişelere koyduğunu, sahte bandrol yapıştırdıktan sonra da köylerde sattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Mustafa D, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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