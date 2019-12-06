Köylere sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Şüphelinin, İzmir 'den temin ettiği alkollü içecekleri kullanılmış şişelere koyduğunu, sahte bandrol yapıştırdıktan sonra da köylerde sattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin köylere düşük fiyata sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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