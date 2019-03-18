Köylere Teknik Gezi Sürüyor
1 saat önce
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu başkanlığında Müdürlük personeli Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde teknik gezileri devam ediyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu
başkanlığında Müdürlük personeli Kilis
ve ilçelerine bağlı köylerde teknik gezileri devam ediyor.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin Merkez
, Elbeyli
, Musabeyli
ve Polateli
İlçelerinde 5'er köy olmak üzere toplam 20 köy gezisi devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Bağcı
, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdurrahman Kemerli, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seyfullah Gencer, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Sadakaoğlu'nun katılımıyla çiftçilerin soru ve sorunları dinlenerek, gerekli teknik bilgiler ve çözüm önerileri anlatıldı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:04 Kaynak: İHA
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