Köylere teknoloji sınıfları kurulacak - Son Dakika

Köylere teknoloji sınıfları kurulacak

20.04.2021 12:34
Köylere teknoloji sınıfları kurulacak, System.String[]

'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak.

'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar' projesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere yeni bir adım atıldı. Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Ayrıca, ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler düzenlenerek, ebeveynlere 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılacak.

"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında kırsalda kurulacak teknoloji sınıfları, MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, şunları söyledi

"Covid-19 küresel salgınında zor günlerden geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimini her şart altında kesintisiz sürdürmek için canla başla çalışıyoruz. EBA TV kanallarımız, canlı dersler ve EBA internet platformumuzla uzaktan eğitimi alternatifli bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Fırsat adaletini ön planda tutarak 81 ilde ücretsiz internet ve 700 bin tablet bilgisayarla, sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları ve Mobil EBA Destek Araçları, 115 bin dersliğe sağladığımız web kameraları ile eğitime erişimi en üst seviyeye çıkarmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Öncelikle Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'ne bu çabalarımızda bize destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Verilen destek iki yönlü çok değerli; birincisi 30 köy okulumuza daha EBA Destek Noktası kurulmuş olacak, ikincisi ve bence daha da değerlisi, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bilişim yetkinlikleri ile donatılmış, üreten, inovasyon yapan çocuklar yetiştirme hedefimize katkı sunulmuş olacak. Biz bu amaçla ve giderek ölçeğini büyüttüğümüz Bilişimle Üretim programını 3 yıldır uyguluyoruz. Şu an duyurusu yapılan 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kurulacak 30 köy okulundaki teknoloji sınıfı da bu programa destek olacak."

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, teknolojiyi hayatın hizmetine sunmayı ilke ediniyoruz. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 120 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Yeni dönemde 70 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' kapsamında bir sonraki adımımız, köylerde teknoloji sınıfları kurmak olacak. Bu sınıflar aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliği sorununa çözüm bulmak, onlara sadece bağlantı hizmeti sunmakla kalmayıp tam donanımlı teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için destek olmak istiyoruz. Böylece, çocuklarımızın yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmeyi umuyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya ve teknolojinin gücünü kullanarak onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kaynaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şöyle konuştu:

"Türkiye Vodafone Vakfı ile 5 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesinin içeriğini her geçen gün genişletmenin ve derinleştirmenin haklı mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Proje kapsamında ülkemizin her köşesinden 7-14 yaş arası çocuklarımıza kodlama öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda kodlama bilmek okuma yazma bilmek kadar önemli hale gelecek. Bugüne kadar 81 ilde 120 binin üzerinde çocuğumuza 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri olan kodlamayı öğretmek için ulaştık. Maalesef, Covid-19 salgını birçok alanı etkilediği gibi örgün eğitimi de derinden etkiledi ve çevrimiçi ortamda verilen eğitim faaliyetlerinin başlaması ile eğitimde fırsat eşitliğini de her zamankinden daha çok tartışmaya başladık. Bu bağlamda bizler de çevrimiçi eğitime erişim konusunda dezavantajlı olan çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratabilmek amacıyla 'Yarını Kodlayanlar' projemizin kapsamını genişletiyor ve 30 köy okulumuzda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıyor olacağız. Böylece eğitime ve teknolojiye erişimi tüm çocuklarımız için artırmak istiyoruz. Bu gelişmeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası gibi anlamlı bir zaman diliminde paylaşmaktan da ayrıca mutluluk duymaktayız."

Ortak çalışma kültürü gelişecek

"Yarını Kodlayanlar" çatısı altında köy okullarında kurulacak teknoloji sınıflarıyla, kırsal bölgelerde eğitime ve teknolojiye erişimin kapsayıcı biçimde artırılması, internetin ve teknolojinin verimli kullanılması, çocukların hayal güçlerinin farklı bakış açılarıyla geliştirilmesi, diğer teknoloji sınıflarıyla köprü iletişim kurularak hem sosyalleşme alanlarının hem de ortak çalışma kültürlerinin oluşturulması hedefleniyor.

"Teknoloji kardeşliği" sağlanacak

Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları, "Yarını Kodlayanlar" okulları ve kulüpleri oluşturulmasının yanı sıra okullararası uzman buluşmaları gibi "teknoloji kardeşliğine" yönelik çalışmalar yapılması açısından da fırsat sunacak. Bu sınıflar sayesinde, çocuklarla ve öğretmenlerle derinlemesine eğitim yapmak, çocuklardaki etki ve değişimleri takip etmek, yeni fırsatlar sağlamak ve başarı hikayeleri oluşturmak mümkün olacak. Aynı zamanda bir paylaşma kültürü yaratılmasına vesile olacak olan teknoloji sınıfları, 3D yazıcı ve 3D kalem ile kırsalın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, ortak çalışma kültürünü diğer köylerle birlikte dijital süreçlerle oluşturmaya, sınıfın ve materyallerin başka öğrenciler ve ebeveynler tarafından kullanılmasını sağlamaya da imkan verecek.

30 ilde kurulacak

"Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında teknoloji sınıflarının kurulacağı köy okullarının bulunduğu iller şöyle: Adana, Burdur, Hatay, Ardahan, Hakkari, Kars, Şırnak, Tunceli, Van, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Ankara, Çankırı, Karaman, Sivas, Bolu, Amasya, Ordu, Trabzon, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli. Teknoloji sınıflarının kurulumuna Haziran ayında başlanacak. - İSTANBUL

Köylere teknoloji sınıfları kurulacak
Köylere teknoloji sınıfları kurulacak
Köylere teknoloji sınıfları kurulacak
Köylere teknoloji sınıfları kurulacak

Türkiye Vodafone Vakfı, Eğitim Bilişim Ağı, Habitat Derneği, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylere teknoloji sınıfları kurulacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Kendisine işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu öğrenildi Kendisine işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu öğrenildi         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi         
11:51
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 13:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylere teknoloji sınıfları kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei