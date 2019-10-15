Son Dakika Haberleri: Köylere yeni kimlik panosu
Son Dakika Güncel Köylere yeni kimlik panosu

Köylere yeni kimlik panosu

37 dakika önce

Edirne İl Özel İdaresi, il genelinde köy tabelalarını yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

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Edirne İl Özel İdaresi, il genelinde köy tabelalarını yenileri ile değiştirmeye devam ediyor. Yeni tabelalarda il kodu, köyün isminin yanı sıra hangi ilçeye bağlı olduğu bilgileri de yer alıyor.


Edirne Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen Köy Kimlik Panoları projesinde sona yaklaşıldı. Halen merkez, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerine bağlı 96 köyde montaj işlemi tamamlanan tanıtım tabelalarına ilişkin olarak Keşan, İpsala ve Enez ilçelerine bağlı 83 köyde kazı çalışmaları bitirilerek montaj işlemlerine başlandı.


Meriç ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 74 köyün kazı ve montaj işlemleri ise 1 Kasım 2019 itibariyle tamamlanmış olacak. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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