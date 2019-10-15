Köylere yeni kimlik panosu asılıyor

Edirne İl Özel İdaresi, il genelinde köy tabelalarını yenileri ile değiştirmeye devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tabelalarda il kodu, köyün isminin yanı sıra hangi ilçeye bağlı olduğu bilgileri yer alıyor.



Edirne Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından geliştirilen köy kimlik panoları projesinde sona yaklaşıldı.

Merkez, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerine bağlı 96 köyde montaj işlemi tamamlandı.

Keşan, İpsala ve Enez ilçelerine bağlı 83 köyde ise kazı çalışmaları bitirilerek montaj işlemlerine başlandı.

Meriç ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 74 köyün kazı ve montaj işlemleri ise 1 Kasım'da tamamlanmış olacak.