Köyleri Bombalanan Sehil Gab Sakinleri Türkiye Sınırına Doğru İlerliyor
40 dakika önce
Hama'nın batısındaki köyleri Suriye rejim güçleri ve milislerinin top atışlı ve roketli saldırısına uğrayan Sehl Gab köyünden onlarca aile, Türkiye sınırına doğru ilerliyor.
Hama'nın batısındaki köyleri Suriye
rejim güçleri ve milislerinin top atışlı ve roketli saldırısına uğrayan Sehl Gab köyünden onlarca aile, Türkiye
sınırına doğru ilerliyor.
Suriye rejim güçleri, Hama'nın batısındaki Sehl Gab köyüne saldırdı. Saldırının ardından onlarca aile, Türkiye sınırındaki Şahşebu Dağı'nın eteklerindeki Şir Mağar köyüne doğru göç etmeye başladı. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyelilerin bir kısmı çadır kurarken, kimi aileler de arabalarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bazı çadırlarda beş aile birlikte kalıyor. Bazı aileler de boş evlerde kalıyor.
Şir Mağar köyü mahalli idare heyetinden Ali, "Biz mahalli konsey olarak bu civarda Suriye ve Rus kuvvetlerinin bombalaması sebebiyle evlerini terk eden 900 aile tespit ettik. Bu aileler güvenli bir bölge bulmak üzere Suriye sınırına geldi" dedi.
Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Suriyeli aileler ise, köylerinin bombalanmasının durdurulmasını ve ülkeye istikrar gelmesini istediklerini dile getirdiler. - HAMA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:16 Kaynak: İHA
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