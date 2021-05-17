Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı ile kabloları satın alan 2 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Kilis'in Demirişik ve Acar köylerindeki elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakılmasıyla ilgili olarak Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma TEDAŞ'a ait elektrik kablolarını çalarak satan M.M.B., M.A.H. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kabloları satın alan O.Ş ve M.Y gözaltına alındı. 4 kişi ifadelerinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS