"Köylerimiz Canlanıyor Projesi" - Son Dakika

Kırklareli Valiliğince "Köylerimiz Canlanıyor Projesi" sürüyor.

Vali Osman Bilgin, himayesinde yürütülen proje kapsamında İl Özel İdaresince köylere çocuk oyun parkları yapılıyor.

Vali Bilgin, yaptığı açıklamasında, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyündeki çocuk oyun parkının hizmete girdiğini söyledi.

Çocuklara sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla projenin yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, çocukların mutluluk içinde oyunlarını oynamalarını dilediklerini belirtti.

Parkın köye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Bilgin, "Bugün sosyal hayatımızı belirleyen en önemli olgu kırsal alanlardan kentlere yönelen nüfus akımlarıdır. Köylerde yaşayan insanların kentlere göç etmesinde kentin çekiciliğinden çok köyün iticiliğinin de payı olabileceği düşüncesiyle, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın modern imkanlara erişebilecekleri bir köy ortamı oluşturmayı amaçlayan projemiz ile ilk aşamada 18 köyümüze çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemesi, 15 köyümüze tarihi taş çeşmeler yapılacaktır. 3 yıl içerisinde ise ilinizde bulunan tüm köylere çocuk oyun alanı ve çeşme yapılması planlandı." diye konuştu.